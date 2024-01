Uomini e Donne, lite furiosa tra Armando Incaranto e Alessandro Vicinanza: «Non può permettersi di parlare così di me»

Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza sono stati protagonisti di una lite molto accesa, andata in onda nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 17 gennaio. Tutto ha avuto inizio con Alessandro che, reduce dalla relazione terminata con Ida Platano, ora tronista, ha deciso di rimettersi in gioco frequentando prima Roberta Di Padua e, in seguito, Cristina Tenuta. Armando non ci sta e racconta alla redazione di una presunta cena avvenuta quest'estate in cui il cavaliere avrebbe parlato molto male delle sue nuove frequentazioni.

Tra Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato non è sempre scorso buon sangue e questo episodio è solo la conferma della loro reciproca antipatia. «Quando Ida si è presentata sul trono, Alessandro ha rilasciato interviste in cui si diceva di essere distrutto, che quandp un rapporto finsice non si può essere pronti ad iniziare un nuovo rapporto dopo così poco tempo. Spente le luci di Canale 5, lui che fa? Ritorna qui ed esce con Roberta e Cristina, che sono le stesse persone di cui ha parlato no male, malissimo durate una cena a Salerno in cui c'eravamo io, te e Ida. Ne dicesti di tutti i colori su Roberta, la peggiore delle donne, finta e falsa, non vale la pena salutare, ma di Cristina peggio ancora», ha rivelato Armando Incarnato in puntata, mentre Alessandro cercava lo sguardo di Ida che potesse smentire tutto ciò che stava dicendo l'altro cavaliere.

Alessandro Vicinanza ha chiesto l'intervento della sua ex compagna, Ida Platano per chiarire la situazione.

Ida ha, tuttavia, difeso le parole di Armando, dandogli ragione: «Loro hanno avuto una conversazione e avete parlato di Roberta, tu hai parlato male di Roberta».

A quel punto, Vicinanza si è sentito attaccare da tutti i fronti e, dopo ulteriori provocazioni da parte di Armando, ha deciso di lasciare lo studio: «Devo uscire, non gli permetto di parlare così della mia storia».