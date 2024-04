Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati? L'indiscrezione: «Lui potrebbe tornare»

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono una delle ultime coppie uscite dal programma di dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dopo una relazione di 11 mesi con Ida Platano, oggi sul trono (traballante). L'ex cavaliere aveva cercato l'amore tra le braccia dell'ex dama, ma qualcosa sembra essere andato storto. Sono giorni, infatti che i due non si mostrano sui social insieme: non una foto, non un ricordo o una dedica, come invece erano soliti fare i primi tempi della relazione.

Ad avvalorare le voci di rottura tra i due, anche le indiscrezioni che vorrebbero Alessandro Vicinanza nuovamente a Uomini e Donne.

Le frecciatine di Roberta

Le voci sulla presunta rottura tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono fatte sempre più intense, soprattutto dopo le frecciatine della ex dama sulle sue storie Instagram, dove scrive: «Non puoi commettere lo stesso errore due volte.

La seconda volta che lo fai non è più un errore, è una scelta» e poi «Ricorda, tutto si viene a sapere». Ad alimentare il fuoco del gossip ci pensano alcune indiscrezioni che vorrebbero Alessandro nuovamente nel parterre di Uomini e Donne da settembre. Che cosa sta succedendo? Come andrà a finire la loro storia d'amore?