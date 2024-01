«Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Flirt televisivo. Ecco perché lei ha lasciato Uomini e Donne»

Una grande protagonista del parterre over di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha colto l'occasione per commentare le dinamiche del dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Veronica Ursida che ha posto un focus sia sulla scelta di Ida Platano di diventare tronista che sull'uscita di scena di Roberta Di Padua. L'ex dama non ha mai smesso di seguire il programma e i suoi protagonisti.

«Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? È stato solo un flirt televisivo - ha sottolineato Veronica Ursida a SuperguidaTv -.

Secondo me Roberta ha lasciato il parterre sperando che Maria le offrisse il trono».

L'ex dama ha aggiunto: «Con Ida Platano non abbiamo avuto grandi scontri all'inizio, anzi andavo spesso in sua difesa. Ultimamente però sono rimasta basita da alcuni suoi comportamenti. Con Roberta invece siamo state acerrime nemiche quando eravamo in trasmissione, non siamo mai andate d'accordo e penso che la situazione non potrà mai cambiare. Abbiamo caratteri e comportamenti completamente differenti».

Veronica Ursida, chiuso il capitolo Ida e Roberta, è tornata a parlare del suo rapporto critico con Gianni Sperti. «Tutto è iniziato quando ho iniziato aa frequentare Armando. Da quel momento si è scatenata una vera antipatia nei miei confronti, ingigantita nel coro degli anni. A distanza di tempo, nonostante io non ci sia più in trasmissione Gianni continua a fare qualche battuta al veleno, seppur velata. Non ci siamo simpaticissimi»