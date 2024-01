Da Morgan a Gazzelle e Calcutta: gli artisti indipendenti che guidano la Superclassifica Mei 2023

Il bilancio musicale del 2023 – tra ascolti sulle varie piattaforme streaming, concerti, passaggi radiofonici – non può non tenere conto del mondo indipendente. E puntuale arriva dal Mei – Meeting degli Indipendenti la Superclassifica con gli artisti e gli album più popolari degli ultimi dodici mesi. Con tanto di premi speciali. A Gazzelle va il premio come miglior artista indipendente a Sanremo mentre Riccardo Tesi è il miglior artista indipendente all’estero. Ecco, allora, le Top 2023 del Mei.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben