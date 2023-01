Amici 22, cosa è successo la notte di Capodanno? I rumors: «Alcuni allievi avrebbero sniffato noce moscata». La decisione di Maria

Il 2023 non parte benissimo per cantanti e ballerini della scuola di Amici 22. Arrivano direttamente dal web le anticipazioni riguardo alla prossima puntata di Amici che, non ci sono dubbi a riguardo, faranno sicuramente discutere. La registrazione della trasmissione, che andrà in onda domenica 15 gennaio, è stata fatta ieri mercoledì 11 gennaio e vede due eliminazioni e un gradito ritorno. Cricca rientra nella casa e il web è felice, ma quello che farà discutere tanto solo le due eliminazioni. All Music Italia riporta in anteprima che nel corso della registrazione andata in scena quest’oggi, mercoledì 11 gennaio, diversi allievi sono finiti in sfida per gravi motivi disciplinari avvenuti la notte di Capodanno: tra di loro ci sono Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommy Dali.

Amici 22, fatti gravi la notte di Capodanno: un eliminato

Pare che tra di loro usciranno due allievi e una di loro è Valeria che uscirà proprio per fare rientrare Cricca, con cui si sfiderà. L’altro eliminato, stando alle anticipazioni apparse online, sarebbe Tommy Dali. Rudy Zerbi non ha permesso al suo allievo di andare in sfida immediata, interrompendo direttamente il suo percorso.

Cosa è successo

Ma cos’è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici di Maria De Filippi? La registrazione, che andrà in onda domenica 15 gennaio 2023, e che si è svolta ieri è iniziata con dei banchi vuoti, quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Secondo quanto si legge dalle anticipazioni, i sei allievi sono stati fatti sedere su degli sgabelli rossi.

Dalla redazione nessuno, ha riportato cosa è accaduto la notte di Capodanno nella casetta di Amici «ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave». La produzione è venuta a conoscenza del fattaccio solo lo scorso 6 gennaio, quindi solo dopo aver effettuato la passata registrazione. Pare che Maria e la produzione del talent abbiano preferito non raccontare quanto accaduto il 31 dicembre 2022. Su Twitter circolano però diverse voci e teorie, tra cui anche quella che gli allievi abbiamo usato la noce moscata ridotta in granelli per fumarla in una sigaretta o addirittura sniffarla.

Raga.. mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare..



Teoria sulla noce moscata confermata + si sono sentiti pure male dopo#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 11, 2023

Le indiscrezioni

Secondo la pagina Twitter Amici News, la verità sarebbe un’altra: i 6 ragazzi in questione avrebbero sniffato della noce moscata. Nel cinguettio si legge: «Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già». I dubbi però sono tanti: se veramente alcuni ragazzi si son sentiti male in seguito all’uso di noce moscata, come mai la produzione se ne sarebbe accorta soltanto il 6 gennaio?

Ridendo da mezz’ora perché se fosse vero che si sono fatti di noce moscata ragazzi vi prego diretta h24 sulla casa di amici e non accetto obiezioni #amici22 #Amicispoiler pic.twitter.com/i3ZjECJCDH — A:ᴴ🍕 (@letterstohaz) January 11, 2023

La posizione di Maria De Filippi

Intanto, si legge anche, «Maria De Filippi ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda». Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati. Mentre Wax, Maddalena e NDG si sono salvati. Sebbene Maddalena, Wax e NDG abbiano vinto le loro sfide, non sono tornati a sedere con il resto della classe. Infatti, non hanno potuto prendere parte al resto della registrazione.

ad amici21 pensavano a come agitare la coca cola per farla esplodere per sbocciare, ad amici22 a come pestare la noce moscata per potersi sballare pic.twitter.com/lUa6u2rMR7 — Rachele🎈 (@Rac915) January 11, 2023

Samu che sarebbe dovuto essere giudicato da Bernabini, si è trovato l'esito congelato. Il giudice ha ammesso di non riuscire a fare una scelta. Pertanto, la sfida slitta alla settimana prossima.

Wax e Arisa: la conduttrice lo riprende

Maria De Filippi ha dovuto anche rimproverare Wax per l’atteggiamento tenuto con Arisa. Questo perché la cantante ha rivelato che il capogruppo del fattaccio della notte di Capodanno era il suo allievo. Mentre Arisa parlava, pare che Wax le abbia dato le spalle. Maria De Filippi è intervenuta, facendo notare «la mancanza di rispetto».