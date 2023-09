Elodie, Elenoire Ferruzzi: «O fai la pornostar o fai la cantante»

Elodie ha lasciato tutti senza parole quando ha pubblicato il nuovo videoclip del suo ultimo singolo, A fari spenti. Nel video musicale, la cantante veste i panni di Madre Natura, una Venere di Botticelli, come l'hanno soprannominata in molti. Senza veli e un lunga chioma di capelli a coprirle il seno, gli hater si sono scatenati sulle scene dove appariva nuda. Tra questi attacchi, in molti hanno notato anche il commento molto pungente di Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi ha commentato il videoclip senza veli della cantante Elodie e ciò che ha detto ha lasciato tutti senza parole. «Beh rimango sempre dell’opinione che si deve decidere se fare la pornostar o la cantante», ha scritto, senza aver paura degli attacchi dei fan della cantante.