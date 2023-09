Natalia Paragoni: «Ricevo brutti sguardi, c'è troppa gelosia»

Natalia Paragoni è una delle influencer più conosciute nel campo della moda e del beauty in Italia. Con oltre 1 milione di follower su Instagram, la modella racconta la sua vita, tra impegni di lavoro e la famiglia, con l'arrivo della piccola Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta solo due mesi fa. Natalia aveva già raccontato alle sue follower quanto è competitivo il mondo della moda e delle influencer di questo settore perché «la paura di non essere abbastanza è costante», ma in occasione della Milano Fashion Week, è tonrata a parlarne nel suo canale broadcast.

Natalia Paragoni si è sfogata con i suoi fan sulla competitività e la difficoltà ad essere se stessi nel mondo della moda. «Ragazze voi sapete che io sono cresciuta tra rossetti e make up.

La moda mi piace tantissimo, ma non così tanto quanto il make up. In questa MFW mi sono ancora di più resa conto che tra tutte noi “colleghe” c’è troppa gelosia, cattiveria e mi spiace molto per tra donne io sono la prima nel fare complimenti. Ma invece per mia esperienza mi ritrovo brutti sguardi e mi spiace tantissimo perché ognuno fa il suo ma ogni volta che esco di casa mi sento in un ambiente davvero ostile. E come stavo dicendo nella moda questa situazione è amplificata all’ennesima potenza perché le persone (marchi) decidono se sei idonea oppure no con canoni davvero agghiaccianti E quindi la competizione nasce di conseguenza. Nel make up non è così perché c’è spazio per tutti perché basta amore passione. Io sono stata tante volte a pensare se fossi abbastanza per questo lavoro se fossi pulita perché questa parola le persone si gonfiano la bocca e ci sono stata tante volte male. Questo lavoro è tutto apparenza ? Vedevo ragazze che per ottenere qualcosa sorridevano leccavano il cu*o (passatemi il termine) o facevano vedere ciò che non è verità. Vi sto dicendo tutto questo perchè in questa mfw (fatta da mamma) mi sono resa conto ancora di più che la società ci rende cattivi anche non volendo», ha confidato la neo mamma Natalia, preoccupata per il futuro della piccola Ginevra, in mezzo a tutta la cattiveria nel mondo.