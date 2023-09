Fedez con Leone e Vittoria a San Siro: «Prima volta allo stadio». E spunta il commento del Milan

«Prima volta allo stadio» per Fedez insieme ai figli Leone e Vittoria. Il rapper è arrivato a San Siro per la sfida del Milan contro il Verona, ha portato con sé i due bambini (accompaganti dalla nonna Annamaria Berrinzaghi) per l'occasione vestiti in perfetto stile rossonero. Per Leone, la prima maglia, per Vittoria quella rosa e azzurra.

Fedez ha documentato con un post su Instagram la prima volta dei figli allo stadio con una carrellata di foto che hanno rapidamente raccolto poco meno di un milione di like. Tra i commenti dei follower spicca quello del club di Pioli, che scrive dall'account ufficiale AC Milan: «E prima Vittoria».

Chissà che i due bambini non diventino la nuova mascotte del Diavolo. Più probabile, invece, che Fedez metterà piede allo stadio più spesso, dal momento che la sua bevanda - recentemente lanciata insieme al rapper Lazza, anche lui a San Siro - è diventata sponsor ufficiale del Milan.