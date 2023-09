Gabriela Chieffo, confessione a Verissimo: «Ho avuto un crollo e così ho perso 45 chili»

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell’ultima edizione di Temptation Island a Verissimo, nella puntata in onda sabato 23 settembre, hanno parlato delle loro imminenti nozze. La proposta di matrimonio durante una puntata di Uomini e Donne.

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Gabriela è tornata a parlare del tradimento del fidanzato e futuro marito. Temptation Island ha permesso, infatti, alla coppia di riconciliarsi dopo un periodo difficile cominciato lo scorso gennaio quando Gabriela ha scoperto che il compagno la tradiva.

«Giuseppe è cambiato.

Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me. A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island», dice adesso Gabriela.

Tuttavia, il tradimento di Giuseppe, l'ha fatta soffrire molto. Gabriela ha anche svelato che dopo il programma i suoi genitori hanno chiesto di parlare con Giuseppe per capire quali fossero realmente i suoi sentimenti: «Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto», ha confessato a Verissimo.

Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo nello studio di Uomini e Donne. Le nozze saranno celebrate al massimo tra due anni, hanno raccontato i due: «Siamo già andati in chiesa. Volevamo fissare la data ma i calendari non erano ancora disponibili. Tra un anno e mezzo, al massimo due, ci sposeremo». E a proposito del matrimonio ha aggiunto: «Stiamo insieme da 8 anni. Sono per il matrimonio e i figli da giovani. Adesso sono contentissima».