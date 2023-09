Guendalina Tavassi in lacrime (dalle risate): «Non sapete che figura di m*** ho appena fatto»

Guendalina Tavassi ama raccontare ai suoi follower tutto ciò che fa durante il giorno e anche gli episodi divertenti che, spesso, suo malgrado, la vedono protagonista. Così, nelle sue ultime storie Instagram ha spiegato ai fan cosa le è capitato e il motivo per cui non riuscisse più a smettere di ridere. L'ex gieffina era accompagnata dal suo fidanzato Federico Perna che lei ha soprannominato Cuore.

Guendalina Tavassi ha pubblicato alcune storie Instagram che hanno fatto davvero divertire i suoi follower. L'influencer si filma dal sedile passeggero dell'auto e, con le lacrime agli occhi dalle risate, spiega: «No ragazzi, voi non sapete che figura di m***. No, questa ve la devo raccontare perché veramente fa ridere. Allora ho salutato una persona e, poi, mi sono fermata a parlarci e ci ho chiacchierato per dieci minuti, almeno, eravamo in fila al bar, convinta che fosse il papà della scuola di mia figlia. Era uguale, vi giuro! Stessa faccia, stesso abbigliamento, cappellino, occhiali e anche la voce uguale. Lui mi dava corda mentre parlavo ma, a un certo punto, si avvicina a lui un bambino che non era il bambino che conoscevo io e, quindi, lì ho capito che avevo sbagliato persona. Vi dico che era davvero uguale».

Nella storia successiva, poi, Guendalina e il fidanzato sono scesi dall'auto e lei continua a ridere ripensando all'episodio appena capitato.

Sullo sfondo si vede un ragazzo appoggiato a un albero che non c'entra nulla con l'ex gieffina ma Federico Perna le dice: «Io andrei da lui adesso, è uguale a Lukaku».