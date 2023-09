Giorgia Cardinaletti, l'ex fidanzato ritrova l'amore con una collega rivale di Mediaset

E tutti vissero felici e contenti. Anche chi è stato lasciato per un altro. Sì perché, come racconta il settimanale Oggi, l’ex fidanzato del mezzobusto del Tg1 Francesco Caldarola, capoautore di Agorà su Rai 3, lasciato dalla giornalista per Cesare Cremonini, si è subito rifatto trovando rifugio nel cuore di Valentina Petrucci, giornalista di Mediaset. Della serie il lupo perde il pelo ma non il vizio...

Insomma Francesco, che in passato ha avuto anche una relazione con l’attrice Valentina Lodovini, non ha perso tempo e si è rifatto una nuova vita sentimentale, proprio come successo alla sua ex compagna.

E a proposito di Giorgia, sempre secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, l'amore con il suo cantante va benissimo tanto che i due starebbero pensando realmente di mettere su famiglia...