Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni: le foto delle vacanze con il nuovo amore sulle Dolomiti

Stefano De Martino è con Santiago, Antonino Spinalbese con Luna Marì. E Belen Rodriguez vola in alta quota, in parapendio, con il suo Elio Lorenzoni. Un amore vero, ufficiale tra la showgirl argentina e l'imprenditore paparazzato dal settimanale Chi.

Un weekend nelle Dolomiti tra lusso (suite con piscina) e avventura (jeep e lancio dalla montagna) a Pinzolo. Foto che dimostrano come l'unione tra i due prosegua con tanto di abbracci, baci e tenerezze continue. Ma ci sono anche le urla per l'adrenalina e tanti sorrisi per esserci riusciti, avercela fatta. Un lancio nel vuoto può spaventare chiunque.

Ma non Belen che nella sua vita ha sempre scelto di affrontare le cose, senza mai nascondersi.

L'ha fatto più e più volte con Stefano con una seria infinita di tira e molla, l'ultimo conclusosi prima dell'estate quando il ballerino e conduttore si è presentato ai palinsesti Rai senza fede, quando lei al compleanno di Ignazio Moser si è presentata con Elio. E poi pure la parentesi con Antonino da cui è nata la sua seconda figlia. Insomma Belen in amore non si ferma davanti a niente.

Ma questa volta non si tratta di un colpo di testa. Assolutamente no. Elio conosce Belen da tanti anni, quasi una decina. "Una presenza silenziosa, scrive Chi, pronta ad aspettare che arrivasse il momento giusto? Di certo il senso della vecchia foto pubblicata da Belen era: conosco Elio da anni, non è un colpo di testa, è un rapporto che ha basi solide".

Ora tocca a Stefano De Martino voltare pagina. Tocca a lui dimenticare ancora una volta Belen. Ce la farà o come già successo in passato aspettarà il suo ritorno?