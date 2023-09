Alba Parietti, la dolce dedica al compagno Fabio Adami: «Ecco cosa ho imparato grazie a te...»

Alba Parietti è follemente innamorata del suo Fabio Adami. La showgirl dimostra il suo amore al suo compagno quotidianamente tramite dediche pubbliche e tanto affetto. Questa volta, però, ha voluto condividiere con i suoi fan cosa ha imparato grazie al suo amato.

Su Instagram, infatti, Alba Parietti si è aperta con i follower spiegando come l'amore dell'«uomo meraviglioso» che le sta di fianco le abbia cambiato la vita. Vediamo insieme cosa ha detto.

La showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories un selfie e in allegato anche un post con una dolcissima dedica: «Sono così soddisfatta di me me stessa per aver imparato (grazie a un uomo veramente meraviglioso) a godermi appieno la mia vita e la felicità, ignorando i nemici e a guardarli con distaccato disprezzo o meglio compatimento, perché alla fine ne leggi solo l’insoddisfazione e la sofferenza e ti fanno pena davvero.

Anche se come diceva un grandissimo Oscar Wilde, nulla li potrà far incazzare di più della tua allegria e quindi non permettere a delle persone infelici o disturbate di rovinare la magia e la bellezza della felicità che provi nemmeno per un secondo».