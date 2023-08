Alba Parietti, scatti sexy (a 62 anni) in vacanza a Formentera: «Specchio, specchio delle mie brame...»

Alba Parietti ha conquistato i fan con degli scatti sexy allo specchio. La showgirl, infatti, in vacanza a Formentera, si sta godendo l'estate con il compagno Fabio Adami. All'insegna dell'amore e del romanticismo, lei ha posato di fronte allo specchio per il suo uomo e con le sue foto ha fatto innamorare i suoi follower.

La 62enne ha posato in costume da bagno e mini pantaloncino nero, con la schiena scoperta e i capelli raccolti in una sensuale treccia. Orgogliosa del suo corpo ha condiviso le foto sui social, scrivendo ironicamente: «Specchio specchio delle mie brame… pic by my love ❤️».

La showgirl, solo poche ore prima aveva pubbicato un altro scatto in un abito con uno spacco vertiginoso che ha fatto sì che i fan la definissero «Statuaria».

In molti, infatti, si sono complimentati per l'eleganza che dimostra ogni volta e in ogni circostanza e che l'età anagrafica, nel suo caso, è solo un numero.