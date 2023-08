Alba Parietti in bikini a Formentera a 62 anni, l'hater accusa: «Devi fare più squat», e lei risponde così

Alba Parietti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini nero a Formentera, consapevole di come questa possa essere interpretata dagli hater come «una scusa per esibirsi».

Ciononostante, la conduttrice televisiva, le cui provocazioni sono tanto note quanto efficaci, si è mostrata senza filtri perché «il dono lo vuoi conservare più a lungo possibile». Tuttavia, le foto di Alba Parietti non sono passate inosservate agli hater che hanno commentato il post social della showgirl. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alba Parietti nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram ha mostrato un fisico senza tempo, nella riprova di come l'età spesso sia solo un numero. «La vanità non è stupidità - ha scritto Alba Parietti a corredo del post Instagram -.

Alla mia età la vanità ha qualcosa di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile. È un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza. lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore. Adesso sfogatevi, l’amo è lanciato».

A corredo del post di Alba Parietti un hater non ha perso l'occasione per dire la sua. «Devi fare molti squat e poi forse fare foto del genere». E la conduttrice ha risposto: «Puoi fare tutto lo squat che vuoi non sarai mai me». E ancora un altro hater: «Ma ci fai o ci sei. Ti piace istigare la gente». E lei: «Ma certo che mi piace istigare la gente».