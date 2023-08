Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Bodrum, l'episodio che rovina la vacanza: «Mi fa davvero piangere il cuore»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno trascorrendo queste vacanze estive in varie mete italiane e non. Ad esempio, in questo momento, i due influencer si trovano in Turchia, più precisamente a Bodrum. L'ex opinionista del GfVip sta pubblicando moltissimi contenuti Instagram per tenere aggiornati i suoi follower sui vari spostamenti e sulle diverse esperienze che sta vivendo. In particolare una caratteristica della città ha fatto impensierire Giulia.

Giulia Salemi si trova in un luogo molto gettonato della Turchia, ovvero Bodrum. Una località che incontra mare e città e che offre moltissimi divertimenti e svaghi. Infatti, una delle nuove esperienze provate dall'influencer e dal fidanzato Pierpaolo Pretelli, è stata quella di mangiare sull'acqua: il ristorante in cui i due si sono recati, possiede una sala esterna in cui i tavoli sono proprio in riva al mare.

Dopo l'insolita ma bella e romantica cenetta, Giulia e Pierpaolo hanno fatto una passeggiata per il centro della città e l'influencer ha inquadrato un cane che si era avvicinato al loro tavolo e ha scritto: «La cosa che più mi ha spezzato il cuore è che ci sono tantissimi animali randagi.

Questo cagnolone con gli occhi dolcissimi continuava a guardarci così... Pierpaolo gli ha dato il suo tramezzino».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo al massimo le proprie vacanze estive. Sono, infatti, stati in Costiera Amalfitana, a Saint Tropez, a Mykonos e, ora, sono in Turchia, a Bodrum, appunto.