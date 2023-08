Antonella Clerici e la foto senza trucco. Elenoire Ferruzzi la offende: «Sembri un uomo»

Elenoire Ferruzzi ancora una volta è senza peli sulla lingua. L'ex gieffina questa volta spara a zero su Antonella Clerici. Il motivo? La foto acqua e sapone che la conduttrice Rai ha pubblicato sul sul profilo Instagram. Nella foto, Antonella Clerici si è mostrata senza trucco e senza filtri in totale relax. E nelle ultime ore, in risposta ad un tweet che riportava l'immagine della conduttrice senza trucco, Elenoire Ferruzzi ha lasciato un commento che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Su Twitter, un utente ha pubblicato la foto di Antonella Clerici senza trucco.

In risposta alla foto, Elenoire Ferruzzi ha scritto un commento pungente: «Un uomo», lasciando intendere che la conduttrice somigliasse ad un uomo nella foto.

Una frecciata non passata inosservata. Molti fan hanno infatti definito il suo commento totalmente fuori luogo e molti altri si chiedono come mai l'ex gieffina abbia detto questo. Ancor di più, se si considera il fatto che Elenoire Ferruzzi è una delle icone LGBTQ.