Arisa cerca un fidanzato, l'appello in diretta tv a The Voice Generations: «Sono single e sulla piazza»

Arisa cerca un fidanzato e ha lanciato un appello in diretta tv durante l'ultima puntata di The Voice Generations, spin-off di The Voice presentato da Antonella Clerici e andato in onda ieri venerdì 19 aprile 2024. «Sono single e sulla piazza», ha detto la 41enne sfoggiando un outfit provocante dalla scollatura mozzafiato.

L'appello

Non è la prima volta che la cantante lucana parla della sua situazione sentimentale..

Il talent

Cosa è “The Voice Generations”? Come detto, si tratta dello spin-off di The Voice in cui a sfidari sono famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica. Stasera in tv sapremo il nome dei vincitori. Nella precedente puntata, i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa hanno selezionato, durante le tradizionali Blind Auditions, gli 8 gruppi di cantanti che si sono affrontati nella serata finale.