Gianni Morandi, il commento al discorso di Chiara Ferragni al matrimonio di Francesca rompe il digiuno social: cosa ha detto

Chiara Ferragni ha partecipato con grande commozione al matrimonio della sua sorella Francesca con Riccardo Nicoletti. Durante la cerimonia, Chiara ha regalato alla sorella un meraviglioso discorso che è stato successivamente condiviso online sul suo profilo. Tra i numerosi commenti ricevuti, uno in particolare ha attirato l'attenzione degli utenti di Instagram: Gianni Morandi. Poco tempo fa, infatti, il cantante aveva annunciato di essere entrato in una fase di pausa dai social media. Sarà tornato soltanto per commentare il post di Chiara Ferragni?

