Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino con i figli di lui, la famiglia allargata a spasso per le vie di Milano

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono a tutti gli effetti una coppia ormai e sembrano anche essere molto affiatati. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si concedevano una passeggiata per Milano insieme a Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i figli che il cantante ha avuto dalla sua seconda moglie Marica Pellegrinelli. Tra i ragazzi e la nuova compagna del cantante sembra esserci una buona intesa.

Tutti e 4 sembrano sorridenti e sereni, come una grande famiglia allargata.

D'altronde Eros e i ragazzi sono abituati a questo tipo di dinamiche, visto il rapporto con la sorella maggiore, Aurora Ramazzotti avuta dall'artista con la prima moglie Michelle Hunziker. Nelle foto Eros sorride ai fotografi, vestito in modo sportico ha accanto Dalila Gelsomino tutta in bianco. Con loro Gabrio Tullio che sembra scherzare con i paparazzi e Raffaela Maria che prende a braccetto la compagna di papà.

Dopo la fine della relazione con Marica il cantante ha aperto il suo cuore a Dalila, con la quale si frequenta ormai da mesi. In occasione del 34esimo compleanno di lei hanno ufficializzato la loro relazione, quando Eros le ha dedicato parole romantiche sui social. Poche settimane dopo sono stati paparazzati felici e sorridenti in coppia e da quel momento non si sono più nascosti, mostrando anche di essere ormai una famiglia a tutti gli effetti.