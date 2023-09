Flavio Briatore, dieta particolare: «Sto da Dio, ho perso 20 chili. Sopportare tutto quel peso importante non fa bene a nessuno»

Flavio Briatore ha fatto preoccupare molto i suoi follower durante la sua ultima apparizione televisiva, in occasione della prima puntata di È sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer, la prima in Mediaset.

Persino la conduttrice e giornalista si era stupita del dimagrimento dell'imprenditore, ma lui ha rassicurato tutti dicendo che sta seguendo una dieta particolare. Poco fa, il proprietario del Twiga ha condiviso un video su Instagram per chiarire una volta per tutte le sue condizioni di salute.

Flavio Briatore ha condiviso sui social un video in cui spiega una volta per tutte come sta, per rassicurare i suoi follower.

«Buongiorno a tutti, ho visto che in molti parlate del mio dimagrimento e che non sto bene.

Non è vero. Sono dimagrito, in un anno ho perso 20 chili. Ho fatto una dieta particolare che mi ha portato a questo risultato. Per cui non preoccupatevi, sarò ancora con voi spero per tanto tempo. Anzi, essere dimagriti vuol dire più salute. Anche perché ad un certo punto sopportare tutto quel peso importante non fa bene a nessuno. Faccio attenzione nel mangiare. Mangio poco e fra un pasto e l'altro faccio passare 16 ore. Poi con calma vi scriverò la nostra dieta. Intanto vi volevo ringraziare per il sostegno da Bianca Berlinguer e non preoccupatevi perché sto bene. Sto da Dio. Adesso vado a Londra», ha detto l'imprenditore, rassicurando tutti.