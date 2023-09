Belen Rodriguez e il messaggio misterioso: «Finalmente a lavoro, è l'appuntamento più importante della mia vita»

Belen Rodriguez è stata la protagonista indiscussa di quest'estate di gossip. La showgirl argentina, dopo l'ennesima separazione da Stefano De Martino, ha ritrovato, piano piano, il sorriso e anche un nuovo amore: Elio Lorenzoni. L'imprenditore bresciano sta facendo sorridere il cuore della conduttrice che, però, nelle sue ultime storie Instagram ha svelato di essere molto felice anche per come procede il suo lavoro. Belen, tuttavia, non ha svelato nessun dettaglio che potesse far capire ai suoi fan cosa bolle in pentola.

Nella sua ultima storia Instagram, Belen Rodriguez si trova in auto e registra un video selfie.

Prima di spiegare ai suoi follower dove si sta dirigendo, fa diverse smorfie davanti alla telecamera del suo smartphone, infine, dice: «Finalmente si torna a lavoro... siamo cariche perché è l'appuntamento più importante della mia vita». Belen, poi, sorride davvero felice e pubblica la storia. La showgirl non ha svelato quale sia il suo nuovo progetto lavorativo, certo è, che i suoi fan sono davvero contenti di vederla così sorridente dopo un'estate abbastanza dura per lei e l'amore. I follower della conduttrice sono sicuri che nei prossimi giorni racconterà loro il motivo di tanta contentezza.

Nel frattempo, non sono solo gli occhi di Belen a sorridere, ma anche il suo cuore. La showgirl, infatti, ha ritrovato la felicità e la serenità insieme al suo nuovo fidanzato: Elio Lorenzoni. I due non si nascondono più e, da qualche giorno, pubblicano post Instagram mostrando il loro grande amore.