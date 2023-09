Chiara Ferragni, la movie-night rovinata dalla cagnolina Paloma: poi succede l'incredibile

Chiara Ferragni, dopo una lunga giornata trascorsa tra una sfilata e l'altra, ha deciso di godersi una serata tranquilla in famiglia. Così, insieme a Fedez ha scelto un film da guardare in televisione, peccato, però, che Paloma, la loro nuova cagnolina, voglia solamente giocare, come ogni cucciolo che si rispetti, fino a quando, non comincia il film: a quel punto il comportamento della golden retriver cambia. Le ultime storie postate su Instagram dall'influencer sono davvero divertenti.

Inutile dire che la nuova cagnolina di Chiara Ferragni e Fedez sia già diventata una vera e propria star dei social: le storie in cui compare lei hanno riscosso moltissimo successo tra i fan.

Questa sera, sabato 23 settembre, effettivamente, la protagonista dei video è proprio lei. L'influencer e il rapper sono sul divano e, mentre, lei scatta un selfie, ecco la cagnolina saltare letteralmente sopra al cantante che simula un'espressione di dolore. Comunque sia, Chiara e Fedez, ridendo, tentano di scegliere un film ma ecco di nuovo Paloma che ha deciso che la coperta deve essere sua a tutti i costi.

Finalmente, i Ferragnez decidono il film da vedere ed ecco che, quando comincia, la cucciola si sistema comoda all'interno della propria cuccia e guarda attentamente il televisore. È proprio rapita dalle immagini che vede e Chiara e Fedez, guardandola, se la ridono.