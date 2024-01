Un mese senza smartphone e social? Un'azienda offre 9mila euro ai dipendenti che riescono nell'impresa

Si può vivere senza cellulare? Più facile seguire una dieta alimentare, soprattutto a gennaio il mese deputato alla remise en forme dopo i bagordi di Natale. Ma tornando al quesito iniziale, un'azienda americana ha lanciato un singolare concorso - o meglio dire una sfida - che prevede l'astinenza da smartphone per un periodo non inferiore a 30 giorni. Per invogliare i partecipanti, la company - che con le telecomunicazioni non ha nulla a che fare e non produce telefoni, bensì yogurt - è disposta a sborsare 10mila dollari (poco più9mila euro) a chi riuscirà a resistere.

Sul sito web dell'azienda, Siggi's, si leggono i dettagli del singolare concorso: «Quest’anno stiamo introducendo un nuovo tipo di dry January.

Invece di astenervi dall’alcol per un mese, vi sfidiamo ad abbandonare il vostro smartphone! Crediamo nel potere di vivere una vita più semplice con meno distrazioni. Una delle più grandi distrazioni nella nostra vita di oggi è il nostro telefono». Parole del tutto condivisibili, ecco allora come funzionerà la competizione, che inizierà a metà febbraio, al termine del periodo di candidature (entro il 31 gennaio).

Saranno dieci i partecipanti, ovviamente solo maggiorenni, che saranno selezionati sulla base di un saggio per così dire, in cui dovranno spiegare le ragioni per le quali intendono allontanarsi per un periodo di 30 giorni dalla connessione e dai social, al fine di prendere parte al periodo di disintossicazione digitale; ai selezionati l'azienda invierà una cassetta di sicurezza dove mettere lo smartphone, un telefono di tipo flip-phone, cioè un cellulare vecchio stile, con una carta SIM prepagata per un mese, con cui potranno solo effettuare telefonate.

Kristina Drociak, direttrice delle PR e della strategia digitale, ha dichiarato al sito di Fox Business, che «proprio come crediamo in meno ingredienti nello yogurt, allo stesso modo crediamo che meno distrazioni digitali possano rendere la vita più soddisfacente. L'obiettivo del programma è mostrare alle persone i vantaggi di liberarsi dal digitale».