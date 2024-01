Osimhen, gol all'esordio con la Nigeria: finisce 1-1 con la Guinea Equatoriale

Esordio con gol per Victor Osimhen che gioca tutto il match della sua Nigeria contro la Guinea Equatoriale. Il napoletano, però, manca l'appuntamento con la vittoria: finisce 1-1 infatti il primo match del girone in Coppa d'Africa per i nigeriani, che rimandano l'appuntamento con la vittoria a causa del gol di Salvador in apertura di match. Per l'attaccante del Napoli 90 minuti in campo, prossimo impegno giovedì contro la Costa d'Avorio padrona di casa.

First AFCON goal for Victor Osimhen. 🥶pic.twitter.com/271QPUsOu5 — Rohan (@Rohan5640) January 14, 2024