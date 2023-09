Video Elmas super gol, Ostigard batte Kvaratskhelia

Ci mette cinque minuti a lasciare il segno Eljif Elmas, protagonista del primo gol della Macedonia nella vittoria per 2-0 in casa di Malta. Il tiro a giro dell'azzurro mette in discesa il match per i suoi, a 7 punti nel girone di qualificazione agli Europei come Italia e Ucraina. Elmas gioca tutto il match, esattamente come Ostigard e Kvaratskhelia in Norvegia-Georgia. Ad aggiudicarsi il match è la nazionale di Haaland (2-1).

Sconfitta per 1-3 la Svezia di Cajuste contro l'Austria: il centrocampista azzurro resta in campo per 75'.