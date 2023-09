Napoli, 80 milioni dal mercato: solo tre italiane hanno fatto meglio

Appena fuori dal podio, ma con in tasca quasi 80 milioni di euro. Il Napoli spende e incassa, con il club di Aurelio De Laurentiis che nell'ultima sessione di mercato 2023 ha messo insieme 77,5 milioni di euro tra le cessioni e i riscatti effettuati lasciando andare altrove i calciatori. Gli azzurri sono al 26° posto europeo per le cifre incassate, in Italia hanno fatto meglio l'Atalanta (155,5 mln), l'Inter (132,5 mln) e anche il Sassuolo (103,7 mln).