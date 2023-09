Chissà se Rudi Garcia abbia rivisto la partita tra Macedonia del Nord ed Italia. Certamente il tecnico francese è stato uno spettatore (più che) interessato sabato sera davanti alla Tv perché tra i 22 in campo c'erano tanti giocatori del Napoli. E non solo nella Nazionale italiana. Oltre ai vari Di Lorenzo, Politano e Raspadori (da subentrato) però – sponda macedone – c'era anche Eljif Elmas. L'attaccante è stato tra i migliori in campo tra i padroni di casa, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia azzurra. Una partita giocata con le marce alte, da titolare inamovibile della sua rappresentativa. Un indicazione forte e chiara anche per Garcia che – finora però – ha impiegato con il contagocce il macedone, preferendogli sempre Politano su quella catena ed anche l'ultimo arrivato Lindstrom nel match con la Lazio al Maradona. Finora l'attaccante ha collezionato appena 21 minuti nele tre gare di A dei campioni d'Italia. Che lo spazio fosse ristretto lo si poteva anche imaginare, tant'è che quest'estate Elmas aveva immaginato anche di cambiare aria: l'offerta del Lipsia, però, è stata rispedita al mittente da Aurelio De Laurentiis (30 milioni circa escluso bonus).

È chiaro che Elmas si aspetta un minutaggio maggiore e lo ha detto e fatto capire con le prestazioni in campo. L'attaccante ha il contratto in scadenza (2025) ed è facile immaginare che gennaio sarà un crocevia importante per il suo futuro. Nel caso in cui il macedone dovesse trovare più spazio (la concorrenza sulle fasce è fitta tra Politano, Raspadori e Lindstrom) si potrebbe ragionare in ottica di rinnovo. Altrimenti le sirene del mercato torneranno a cantare più forte di prima. È anche vero che il Napoli dovrà fronteggiare tanti impegni extra campionato che potrebbero spalancargli le porte dell'undici base. Intanto l'Inter sembra avere mosso i primi passi per sondare la situazione. Secondo quanto riportato dai media macedoni, infatti, il club nerazzurro sarebbe pronto a versare 25 milioni di euro nelle casse del Napoli a gennaio, oppure usando il centrocampista Sensi come contropartita tecnica e circa 15 milioni di conguaglio a De Laurentiis. Molto dipenderà dai prossimi quattro mesi di calcio giocato e dall'impiego del giocatore nello scacchiere di Garcia. Staremo a vedere.