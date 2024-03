Rocco Hunt, shooting fotografico ad Amalfi. Dai social annuncia: «È l'alba di un nuovo inizio»

Shooting fotografico ad Amalfi per Rocco Hunt che da questa mattina è in giro per la citta per produrre una serie di scatti utili al lancio della sua suo nuona produzione discografica.

ll cantante salernitano che è giunto di buon mattino nella cittadina capofila della Costiera, ha fatto tappa presso il centralissimo hotel Fontana utilizzata come base per la preparazione e il trucco.

Poi giù in strada dove ha fatto tappa alla pasticceria Pansa e sul lungomare allungandosi con la troup che sta realizzando il servizio fotografico fin giù ai moli della Darsena e del Pennello.

Ad annunciare ai suoi fa la sua presenza ad Amalfi è stato lo stesso Hunt attraberso i suoi profili social.

Con una serie di storie oubblicate su Instagram ha documentato la fase prelimeinare al lavoro fotografico e in una di queste ha annucniato, mentre si sottoponeva alla fase di trucco che questa fase "èl'alba di un nuovo inizio".