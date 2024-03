Buccino, arriva Gabriel Zuchtriegel per rilanciare il museo archeologico con Terra Cilento

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei e socio fondatore dell’associazione Terra Cilento, che gestisce il museo archeologico di Buccino da alcuni mesi, Gabriel Zuchtriegel, al museo Marcello Gigante per esporre la sua strategia di rilancio di questo bene attraverso le azioni che svolge l’associazione Terra Cilento.

A Buccino si propone un programma didattico rivolto a tutti, che coinvolge non solo le scuole ma anche attività extrascolastiche. «Buccino aspira a essere un hub innovativo in materia di didattica museale» dice Zuchtriegel «Grazie a un gruppo di giovani colleghi e colleghe esiste da alcuni mesi un programma per bambini che propone ogni settimana nuovi laboratori, un servizio dinamico che molti grandi istituzioni museali non offrono.

Ora puntiamo su giardini didattici e sociali che tramite il racconto dell’archeologia potranno diventare un volano per un territorio ricco di eccellenze agricole, nell’ottica di uno sviluppo e una sostenibilità che integrano beni culturali, comunità e imprese».