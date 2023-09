Antonella Clerici, lacrime in diretta: «Che bella sorpresa che mi hai fatto»

Antonella Clerici durante l'ultima puntata della sua trasmissione sulla cucina, È Sempre Mezzogiorno, in onda tutti i giorni su Rai 1, è scoppiata in lacrime dopo che la sua amica di sempre e anche ex collega a La Prova del Cuoco, Anna Moroni, le ha fatto una sorpresa in studio. La conduttrice, poi, ha postato il video sul proprio profilo Instagram dedicando delle dolci parole all'amica.

Anna Moroni è entrata in studio durante la diretta di È Sempre Mezzogiorno e, inizialmente, Antonella Clerici non si era accorta, quando, poi, si è girata ed ha visto la donna le è corsa in contro gridando: «Annina, Annina» ed è scoppiata a piangere.

La conduttrice ha, quindi, aggiunto, tra le lacrime: «Non pensavo di vederti, mi manchi!». Anna Moroni ha, quindi, risposto: «Ma io non ti devo mancare» e le due si sono strette, di nuovo, in lungo abbraccio.

Antonella Clerici ha, quindi, ripostato il video sul proprio profilo Instagram, ripreso dal profilo della trasmissione che conduce, la didascalia recita: «Una sorpresa davvero emozionante! Le lacrime di Antonella Clerici nel rivedere Anna Moroni ci hanno fatto commuovere tutti!».

I programmi di cucina di Antonella Clerici sono seguitissimi e i suoi fan si ricordano molto bene che Anna Moroni era una delle protagoniste de La Prova del Cuoco. Qualcuno ha scritto: «Bellissimo avervi rivisto insieme» oppure «Una coppia che mi ha tenuto compagnia per molti anni... siete meravigliose».