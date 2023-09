Mara Venier: «Domenica In? Sarà il mio ultimo anno, devo dedicarmi alla famiglia»

Presentata oggi da Mara Venier la nuova edizione di «Domenica in», in onda da domenica 17 settembre su Rai 1 dalle 14 alle 17.10. Da Viale Mazzini, la storica conduttrice del programma ha detto «Sono ancora qui. Ormai mi devono abbattere». Ma questa sarà la sua ultima edizione.

Le novità e gli ospiti della prima puntata

Come rivelato da Mara Venier, quest'anno ci sarà più spazio per l'attualità: «Durante la pandemia ho intervistato diverse volte personaggi istituzionali, anche Giuseppe Conte. Ma i politici non me li fanno intervistare dagli anni '90. Anche se una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna mi piacerebbe».

A questo proposito, domenica la conduttrice intervisterà la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una banale lite in Piazza Municipio.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Tra i protagonisti musicali della puntata, i Pooh si esibiranno con alcuni dei loro grandi successi come «Amici per sempre», «La donna del mio amico», «Piccola Katy», «Uomini soli» e «Pensiero». E poi i The Kolors, che si esibiranno con la loro hit da record «Italodisco», e Matteo Bocelli che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo «Fasi».

Carlo Verdone sarà protagonista di un'ampia intervista nella quale si racconterà tra aneddoti ed episodi divertenti legati alla sua lunga carriera. Con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv «Vita da Carlo 2». Grande attesa poi per l'arrivo in studio di Matteo Garrone, Leone d'Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film «Io Capitano». Con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).

Ultima edizione per Mara Venier

Questo potrebbe essere però il suo ultimo anno: «Io sono convinta mai come questa volta che sarà il mio ultimo anno a Domenica in. Non penso finirò questo lavoro, magari farò qualcos'altro, non ho mai avuto tante offerte come da quando sono in età pensionabile, ma Domenica in è molto impegnativa, ci lavoro dieci mesi l'anno. Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente. Per questo voglio vivermi il mio amore anche se pare da qualche parte scrivano che mi sto separando. Non lo sapevo. Nicola è appena arrivato a Roma, ora gli vado a fare la polpette e di pomeriggio ho le prove del programma», ha detto la conduttrice.

La conduttrice scherza sul fatto di aver più volte annunciato di voler lasciare il programma a fine stagione, per poi ripensarci «ma stavolta sono fermamente convinta che sia giusto, come mi ha insegnato Renzo Arbore, mio compagno per 15 anni, che mi ha insegnato molto. Se sono qua lo devo a lui. Lui mi dice sempre che bisogna lasciare quando stai in alto, non quando cadi: è quello che vorrei fare». Quando le chiedono se si vedrebbe in Rai in un ruolo istituzionale, come la presidenza, lei risponde con un sorriso: «No, proprio no. Questo forse lo meriterebbero personaggi come Baudo o Arbore, non certamente io».