Massimo Giletti torna in Rai ma cambia stile, stop alle inchieste. «Condurrà un varietà»: le ultime indiscrezioni

Altra puntata della saga Massimo Giletti e Rai. Dalle ultime indiscrezioni, lanciate da Dagospia, pare che ormai sia cosa fatta. Il conduttore pare sia a un passo dal firmare un nuovo contratto con “Mamma Rai”. È stato avvistato, secondo quanto si legge, al settimo piano di Viale Mazzini. A confermarlo anche Il Foglio, che questa mattina ha rilanciato: l’ex conduttore di Non è l’Arena ma passerà al varietà.

Massimo Giletti torna in Rai, le indiscrezioni

Quindi ormai sarebbe cosa fatta, Giletti torna in Rai ma cambia stile.

Dopo la chiacchierata chiusura di Non è L'Arena, il conduttore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a «casa» ripartendo dalla Rai. Anche l'ad Roberto Sergio non ha mai negato di nutrire un certo interesse per Giletti. Così per mesi le voci si son o rincorse. Rumors che diventano ancora più forti quando ieri dagospia lancia l'indiscrezione dell'avvistamento del conduttore al settimo piano dell'azienda.

Ecco cosa condurrà

Il Foglio oggi rilancia la notizia e aggiunge qualche dettaglio: «Giletti tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo programma di varietà. Il giornale parla di un accordo per sette puntate di intrattenimento». Lo show dovrebbe partire nel 2024. «Si parte dal prossimo anno», dicono fonti Rai al quotidiano secondo cui Giletti potrebbe lasciare da parte la cronaca e le inchieste per un format più leggero orientato all'intrattenimento: «Il programma se lo inventeranno gli specialisti Rai».