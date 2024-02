Che tempo che fa, Mara Venier attaccata da Massimo Giannini. Fazio la difende: «Quando sei in diretta non è facile prendere certe decisioni»

Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, durante l'intervento di Concita De Gregorio, Massimo Giannini ha fatto un commento velenoso sulla conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ma Fabio Fazio ha preso le difese della collega. Il motivo del contendere è l'ormai storica comparsata di Dargen D'Amico nella puntata post-Sanremo dello show domenicale di Rai 1, bloccato appunto in diretta dalla Venier mentre provava a parlare di immigrazione - salvo poi leggere in diretta un comunicato stampa pro-Israele dell'Ad Roberto Sergio. Insomma, il materiale per far scoppiare una bomba negli studi di Fazio c'era tutto. Ma perché mai il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto sedare invece la polemica quando Massimo Giannini ha provato a rinfocolarla? Per quale motivo ha preso a spada tratta le difese di Mara Venier? Andiamo a scoprirlo insieme.

