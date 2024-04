Alessandra Moretti confessa: «Ho amato Massimo Giletti, ma è stata una storia tormentata»

«Con Massimo Giletti ho avuto una storia d’amore importante e sincera, ma anche tormentata». A confessarlo qualche tempo fa al Corriere della Sera è stata Alessandra Moretti, deputata del Parlamento Europeo per il Partito Democratico. Una storia lontana. Sono passati ormai 10 anni. Era il 2014. «Si parlava più di me e di Giletti che delle mie battaglie politiche e questo non mi andava troppo a genio: avrei preferito finire sui giornali per altre cose, temevo di pregiudicare il mio impegno politico». Questo uno dei motivi della fine della loro storia d'amore?

Il matrimonio di Alessandra Moretti

Alessandra Moretti, che all'epoca aveva già avuto un'esperienza politica come vice sindaco a Vicenza ha un matrimonio alle spalle e due figli. «Sì, sono separata, e ho sofferto, poi con il mio ex marito ci siamo fatti aiutare da uno psicoterapeuta per trovare il modo giusto di dirlo ai nostri figli.

E cerchiamo di stare tutti insieme durante le feste per mantenere un clima di serenità».

Il corteggiamento

Si racconta che tra politica e giornalista la scintilla sia scoccata dopo un'intervista, ma non c’erano conferme. Fino a quando, qualche tempo dopo, il settimanale Chi ha pubblicato la foto di un loro bacio che ha ufficializzato a tutti la relazione: «Massimo Giletti mi ha corteggiato in modo insistente, è stato l’uomo che mi ha corteggiato di più. All’inizio non mi piaceva, poi è nata una storia». Un corteggiamento vero: «Ricordo che ero andata in vacanza a Pantelleria con alcuni miei amici e lui mi faceva recapitare fiori ogni giorno».

Ma tra i tanti problemi tra di loro anche la figlia Margherita. «Il vero osso duro è stata mia figlia Margherita. Presidiava il ruolo del suo papà, il mio ex marito. Massimo Giletti la chiamava “la ienetta”. Lui che voleva conquistare tutti, dalla Moretti ha avuto un trattamento poco dolce».