Alessandra Moretti, incidente per la mamma: finisce con l'auto dentro al ristorante a Vicenza

La retromarcia inserita inavvertitamente e l’auto finisce come un missile dentro a un ristorante che in quel momento, fortunatamente, era chiuso. Una manovra di parcheggio costata veramente cara. L’incidente che ha distrutto l’Officina wine bar restaurant di via Pasi a Vicenza è avvenuto sabato intorno alle 10.30. Al volante dell’auto, un’Audi, si trovava Antonia Mantiero, la mamma dell’europarlamentare Alessandra Moretti, come ha scritto il Giornale di Vicenza, che al di là di una grande paura non è rimasta ferita.

