Due ragazzi di 18 anni sono morti e altri 4 sono restati feriti avvenuto sulla Pontina, all'altezza di Aprilia. Sono in corso i rilievi della polizia stradale, intervenuta dopo le segnalazioni di automobilisti che hanno dato l'allarme.

Lo scontro è avvenuto all'altezza di via Apriliana, in direzione Latina, e si registrano notevoli disagi per il traffico.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati