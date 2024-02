Mara Venier “bacchetta” Massimo Giletti: «Siamo amici eppure non mi hai invitato nel tuo programma su Rai1». Poi il bacio sulle labbra

Massimo Giletti torna in Rai con uno show dedicato ai 70 anni della tv di Stato, ma Mara Venier lo “bacchetta” subito: «Non mi hai invitato, solo a me non hai invitato nello show». Battute a parte si torna a parlare del ritorno del conduttore nella rete con il programma "La tv fa 70". . Un ritorno, quello del giornalista, sugli schermi della Rai dopo 7 anni di assenza e dopo la chiusura del suo programma Non è l’Arena su La7. «Nella vita chi vive una tempesta la deve far uscire bene la propria anima. Mercoledì sera vedremo su Rai1 un programma oldstyle»

Mara Venier e l'amicizia con Giletti

E la conduttrice ricorda il loro primo incontro: «Lui venne a casa mia per farmi un'intervista per Mixer io non ero neanche famosa, ma il mio compagno di allora mi aveva lasciato da 5 minuti quindi lui è stato a consolarmi».

Una carriera quella di Giletti che parte dal giornalismo «poi mi presto anche a far altro, ma si sono giornalista e devo tutto a Giovanni Minoli, mi ha preso per strada».

Lunghissima la carriera di Massimo che inizia nel 1988 nella redazione di Mixer e debutta come conduttore televisivo nel 1994 in Mattina in famiglia e in Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Poi tantissimi i programmi da lui condotti. «Penso che per raccontare i fatti devi andare nei posti è importante per chi fa giornalismo nei luoghi. Quando stavo andando in ucraina mi chiamarono perchè ero un conduttore e mi avevano detto che dovevo rienbtrare perché non potevano espormi a un rischio così, io andai lo stesso».

Il giornalista prima di lasciare lo studio bacia la conduttrice sulle labbra e saluta ironicamente il marito: «Ciao Nicola Carraro», e aggiunge: «Vi aspetto mercoledì ci saranno i più grandi della tv, non ci sarà Mara venier, ma non si sa mai»