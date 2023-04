Sindrome di Tourette, Lewis Capaldi pensa al ritiro: «Mi succede solo quando faccio musica»

Convivere con la sindrome di Tourette non è facile per nessuno, ma se di mestiere fai il cantante può diventare veramente complicato. Lo sa bene Lewis Capaldi, cantautore scozzese classe '96, che non ha mai nascosto la sua malattia, mostrandone spesso i sintomi anche sul palco davanti a migliaia di persone. In un'intervista al Times, tuttavia, Capaldi ha ammesso che se le sue condizioni dovessero peggiorare sarebbe pronto a ritirarsi dalle scene.

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette

Lewis Capaldi ha dichiarato: «Mi succede solo quando faccio musica, altrimenti riesco a stare bene anche per dei mesi, è una strana situazione». Il cantante ha aggiunto: «Per adesso ne vale la pena, ma se arriverà un punto in cui mi provocherò dei danni irreparabili, smetterò».

L'artista scozzese ha ammesso che i sintomi della sindrome di Tourette si manifestano in maniera sempre più evidente mentre si esibisce, una condizione che lo sta portando al limite: «Sto meglio quando suono la chitarra, ma odio suonarla. Sono una contraddizione vivente». Poi l'amara constatazione: «Non mi aspettavo che la mia vita potesse essere così triste». Capaldi ha, infine, aperto alla possibilità di un ritiro anticipato dalle scene: «Odio le iperboli, ma c’è davvero la possibilità che io debba abbandonare la musica in futuro».