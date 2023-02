Gli 80 anni di Mal: dai Primitives a «Furia cavallo del West»

In principio erano i Meteors, poi gli Spirits, quindi i Primitives, infine solo lui: Mal, che oggi compie 80 anni. Britannico naturalizzato italiano, è nato nel Galles, figlio di un muratore di cui in gioventù ha ripreso il mestiere assieme a quello di elettricista. Il suo rapporto con l'Italia inizia alla metà degli anni Sessanta, dopo che nel quartiere londinese di Soho una sua esibizione viene ascoltata da due italiani presenti nel locale: uno è Gianni Boncompagni e l'altro è Alberigo Crocetta proprietario del Piper, la discoteca romana più in dell'epoca, dove si esibivano e nascevano i nuovi talenti della musica, un nome per tutti quello di Patty Pravo.

Il complesso dei Primitives incide i primi album in Italia, ma il successo è legato quasi esclusivamente al front-man ovvero Mal, che riscuote consensi soprattutto dal pubblico femminile; al punto che i discografici impongono di cambiare il nome del gruppo in Mal dei Primitives, per porre l'accento proprio sul cantante anziché sul complesso. Di fatto, è il via per quella che sarà la sua carriera da solista, con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e brani di buon successo commerciale come «Bambolina», «Tu sei bella come sei», «Occhi neri» e «Pensiero d'amore» che conquista per un mese intero il primo posto nella hit parade.

È anche l'epoca dei musicarelli, come venivano definiti i film per il cinema ispirati nella trama e nei personaggi dalle storie raccontate nei brani musicali, con attore protagonista lo stesso cantante: moda che coinvolge personaggi come Claudio Villa, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Massimo Ranieri, Al Bano, Little Tony e lo stesso Mal.

Riconquista le vette della hit parade interpretando due canzoni molto diverse fra loro: la rivisitazione della romantica «Parlami d'amore Mariù'» di Vittorio De Sica e la ritmica «Furia cavallo del West» sigla degli omonimi telefilm per la tv dei ragazzi. Il suo impegno teatrale nella versione italiana del musical «Grease» al fianco di Lorella Cuccarini segna alla fine degli anni Novanta il suo debutto sul palcoscenico.

Negli anni Duemila si contano solo alcune partecipazioni non memorabili in tv - da «L'ultimo valzer» in Rai con Fabio Fazio e Claudio Baglioni in cui è «MAL 9000» parodia del robot HAL 9000 del film «2001 Odissea nello spazio« a «La fattoria» reality show su Mediaset - e l'incisione di qualche brano, non all'altezza del successo ottenuto nei suoi anni d'oro. Ora vive in Friuli, con la sua compagna e i loro due figli.