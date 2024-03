Madame accusa di plagio Duna Sanchez: «Nessuna autorizzazione da parte mia»

Problemi per Madame, la cantante si è scagliata contro la collega spagnola Duna Sanchez che ha pubblicato la sua «nuova» canzone intitolata «Capricho». In molti sui social, e non solo, hanno subito notato la somiglianza con un altro brano: si tratta proprio della canzone «Il bene nel male» della cantautrice veneta. Quindi, dopo le tante segnalazioni da parte di amici e fan, Madame si è lasciata andare a un breve ma intenso sfogo nelle proprie storie Instagram.

Madame ha pubblicato nel proprio profilo Instagram una storia in cui ha ripostato il brano di Duna Sanchez, Capricho e ha scritto: «Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine o anche una parolina o, magari, la base.

Comunque, per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare, non c'è nessuna autorizzazione, quindi, si tratta di un plagio vero e proprio». I fan di Madame si sono scagliati contro la cantante spagnola anche sul suo profilo YouTube dove le hanno segnalato il plagio con accuse molto... colorite.

L'ultima storia Instagram di Madame è proprio quella in cui segnala il plagio da parte di Duna Sanchez, poi, più nulla. Probabilmente, la cantante denuncerà il caso e, per ora, la cantante spagnola non si è ancora espressa in merito.

A difendere Madame, comunque, ci hanno pensato i suoi fan e qualcuno ha scritto: «Complimenti, hai rubato benissimo» oppure «Mai sentito un plagio così evidente... ma tutto a posto?».