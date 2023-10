Madame non vuole rifarsi i denti e svela il motivo sui social: «Sembrerei una mocciosa senza idee»

Madame e il bullismo. Già in passato, la cantante ha rivelato di aver vissuto episodi sulla sua pelle poiché a scuola spesso veniva presa in giro per i suoi denti. Purtroppo però, ancora oggi, nonostante il suo successo risulta difficile riuscire a frenare i commenti pungenti degli hater che non si spiegano il motivo per il quale la cantante non si rifaccia i denti. E proprio nelle ultime ore, Madame, ha raccontato un anneddoto sui suoi denti nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Madame famm capi per essere intelligenti, unici e idealisti dobbiamo averi i denti tutti storti no così mi regolo perché io vado sempre dal dentista perciò non sono ancora realizzata nella vita pic.twitter.com/ttE1GEdbVr — frenzis (@to_ginornot_to) October 9, 2023

L'altro giorno ho parlato con questo geniale giovane igienista dentale - ha scritto Madame nelle sue Instagram stories - Ha preso un'applicazione mi ha fotografata e mi ha mostrato la mia foto di come sarei se avessi i denti tutti dritti.

Insomma se avessi i denti normali. Be', sembro solo una comunissima mocciosa che ha il portafogli pieno e la testa priva di idee».