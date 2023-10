Massimiliano Varrese, Heidi Baci fa impazzire l'attore: «Lei scappa da me, è un peccato»

Quando sembrava che Heidi Baci avesse messo un punto definitivo al possibile flirt con Massimiliano Varrese, la gieffina ha rivelato che sì, il feeling tra lei e l'attore è una realtà. Ciononostante, Heidi ha deciso di andarci con i piedi di piombo, poiché il sentimento che prova per l’attore potrebbe essere un fuoco di paglia e lei non ha alcuna intenzione di spezzare il cuore all'altro concorrente del reality. Proprio nelle ultime ore, Massimiliano Varrese ha parlato del suo rapporto con la gieffina a Ciro e si è detto dispiaciuto per come stiano andando le cose tra i due. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Non posso fare niente però mi dispiace non aver approfondito la conoscenza - ha spiegato Varrese a Ciro - Ho imparato a vivermi tutto oggi e questo fatto che non succede mi destabilizza.

Precludere la possibilità di conoscersi per me è un peccato enorme. Ora mi sono messo da una parte però è una faticata per me. Lei scappa da me. Alla fine ci dobbiamo solo conoscere non è che bisogna fare chissà cosa. Lo scopriremo solo vivendo».