Grande Fratello, scatta il primo bacio nella casa: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sempre più vicini

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, si è parlato molto delle varie simpatie che stanno nascendo all'interno della casa più spiata d'Italia. I protagonisti sono sempre i soliti: Heidi Baci, Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi. Ci sono, però, altri due gieffini che hanno attirato l'attenzione dei fan e che, soprattutto, guardano più ai fatti che alle parole: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. È il loro, il primo bacio di questa edizione del reality show.

Scatta il primo bacio nella Casa 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/jnL0PvQOan — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2023

Da qualche giorno, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si stuzzicano, scherzano e si scambiano sguardi di intesa. Se, inizialmente, tutti pensavano che i due stessero giocando, dopo la puntata di lunedì, qualcuno si è ricreduto. Infatti, entrambi i gieffini hanno dichiarato che, effettivamente, una simpatia tra di loro esiste. Voci che sono assolutamente state confermate da ciò che è successo in casa oggi pomeriggio, sabato 7 ottobre.

Beatrice si stava rilassando nella vasca da bagno e Giuseppe le è stato sempre accanto, anche abbracciandola. I due hanno cantato, riso e chiacchierato, poi, quando il gieffino calabrese ha deciso di raggiungere gli amici che si trovavano in un'altra parte della casa, ha salutato l'attrice con un bacio a stampo.

Lei è rimasta piacevolmente sorpresa.

I commenti dei fan

Il video del primo bacio di questa edizione del Grande Fratello, ovvero quello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ha fatto il giro dei social e i fan, su Twitter, hanno commentato: «Questi due fanno sul serio», «La ship di cui non sapevo di avere bisogno» oppure ancora «I migliori, per fortuna che ci sono loro in casa».