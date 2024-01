Milei, il presidente argentino e i baci hard alla compagna sul palco: la passione è incontrollabile

Il leader argentino Javier Milei inizia il 2024 sotto i riflettor. Il neo presidente dell'Argentina torna a far parlare di sé per dei baci fin troppo appassionati - per qualcuno. Il politico, a Mar del Plata, ha assistito allo spettacolo della sua compagna, la comica Fátima Flórez. Salito sul palco, la coppia si è lasciata andare a effusioni d'amore con dei baci che hanno destato scalpore.

I presenti hanno gradito ma il pubblico da casa non troppo.

Flórez, che non svolge il ruolo ufficiale di first lady, era già stata richiamata sulla compostezza dalla sorella di Milei durante il primo discorso da Presidente dell'Argentina. Milei ha detto: «Grazie mille (riferito alla compagna). Il Paese vive una situazione complicata. Questi mesi di lavoro varranno la pena dei nostri sforzi: ne usciremo forti. Dio benedica te (Flórez) e tutti gli argentini».

📣 Javier Milei subió al escenario en el show de Fátima Flórez



El presidente de la Nación viajó a Mar del Plata para ver a su novia.



"Estos meses van a valer la pena. Vamos a salir con fuerza".



Mosca ha assunto la presidenza annuale dell'associazione dei Brics, che univa originariamente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Da oggi entrano a farne parte anche Iran, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia, mentre l'Argentina rimane fuori dopo su decisione del nuovo presidente Javier Milei. «Porremo particolare enfasi sul rafforzamento del coordinamento della politica estera dei paesi partecipanti e sulla ricerca congiunta di risposte efficaci alle sfide e alle minacce alla sicurezza e alla stabilità internazionale e regionale», si legge in un messaggio del presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia stampa Ria Novosti. Il vertice annuale dei Brics si terrà in ottobre nella città russa di Kazan.