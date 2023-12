Re Carlo III: prendiamoci cura della Terra

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2023 "Tuttavia, il servizio agli altri non è altro che un modo per onorare l’intera creazione, che, dopo tutto, è una manifestazione del divino. Questa è una convinzione condivisa da tutte le religioni. Prendersi cura di questa creazione è una responsabilità di persone di tutte le fedi e di nessuna. Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli dei nostri figli. Durante la mia vita, sono stato così felice di vedere una crescente consapevolezza di come dobbiamo proteggere la Terra e il nostro mondo naturale come unica casa che tutti condividiamo", le parole di Re Carlo III nel corso del suo discorso di Natale. / Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev