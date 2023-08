Anna Pettinelli e Stefania Orlando, vacanze insieme in Puglia: «Che bella amicizia, siete fantastiche»

Anna Pettinelli e Stefania Orlando sono legate da una splendida amicizia e hanno spesso sottolineato di essere state fondamentali l'una per l'altra, quando entrambe hanno affrontato dei momenti no nella loro vita. E proprio nelle ultime ore, le due si trovano insieme in Puglia e si stanno godendo alcuni giorni di meritato riposo e di relax. «Siete stupende insieme», ha scritto una fan a corredo di un video pubblicato dalla conduttrice radiofonica sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Come si evnice dai loro profili Instagram, Anna Pettinelli e Stefania Orlando sono legate da una profonda amicizia.

Le due amiche si definiscono le Pettinando e nell'ultima diretta Instagram Anna e Stefania si mostrano insieme in spiaggia. La speaker radiofonica e la showgirl si sono mostrate abbronzate e felici ai loro fan. «Le Pettinando spettinano in diretta», ha commentato la showgirl. Moltissimi sono stati i commenti dei fan che apprezzano la loro amicizia. «Siete da sempre le migliori», ha scritto una fan. E ancora: «Siete davvero fantastiche, che bella amicizia». «Siete due matte divertenti e genuine, la vostra amicizia è davverso speciale», ha scritto ancora un altro fan.