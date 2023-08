J-Ax compie 51 anni e condivide le stories di auguri, ma di Fedez nessuna traccia: «Hanno di nuovo litigato?»

Uno strano caso. Dopo anni di tensione, Fedez e J-Ax si sono riavvicinati, ritornando ad essere amici. Ma ora ai fan sorge un dubbio: sono ancora in pace i due? ll quesito nasce dalle stories di J-Ax che oggi festeggia il suo compleanno e, repostando gli auguri dei fan, in molti hanno notato un dettaglio. Perché Fedez non ha condiviso nessuna story per fargli gli auguri? Soltanto un caso o un segnale che tra i due potrebbe esserci di nuovo freddezza?

Non stupirebbe infatti se Fedez si fosse già nuovamente allontanato da J-Ax, dati i precedenti del marito di Chiara Ferragni con lo stesso rapper, e più di recente ad esempio con Luis Sal. Con lo stesso J-Ax aveva litigato per un dissing lavorativo diversi anni fa e, dopo anni di silenzio, i due si sono chiariti e riappacificati tanto da organizzare da due anni Love Mi, un concerto evento a Milano. Qualche mese fa hanno anche lanciato un singolo insieme ad Annalisa, Disco Paradise.

Ma ora è di nuovo un interrogativo aperto: i due avranno litigato? Com'è possibile che Fedez non abbia pubblicato nulla per fare gli auguri a J-Ax, proprio lui che è decisamente social? I fan sperano che non sia accaduto nulla di grave...