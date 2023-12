Michelle Hunziker e Serena Autieri, amicizia al capolinea? La verità della conduttrice: cosa sta succedendo

L'amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri è ai titoli di coda? La domanda sta rimbalzando a destra e a manca e fino a poche ore fa sembrava essere certezza. Non c'erano più interazioni social tra le due, sono passati molti mesi dall'ultimo incontro, insomma, le due non si rivolgerebbero più la parola. A voler chiarire la situazione ci ha pensato proprio Michelle Hunziker attraverso le sue storie su Instagram.

«Amica mia, ci risiamo.

Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla Vigilia di Natale e una volta all'anno, puntualmente, dicono che io e Serena Autieri siamo in crisi. Mi fa troppo ridere questa cosa. Ma forse è dovuta al fatto che lei lavora tantissimo e io anche, che lei abita a Roma e io a Milano. Ma l'amicizia tra me e lei è un'amicizia che va oltre, è una sorellanza. Le sorelle si amano anche quando non si vedono per molto tempo. Io ci tengo tantissimo a lei e le voglio un bene dell'anima», ha detto Michelle Hunziker, smentendo il gossip che circolava già da qualche giorno.

«La sorellanza arriva quando meno te l'aspetti e diventa indissolubile. Non è il lavoro e le distanze che possono incrinarla, è una delle cose più preziose da proteggere», ha voluto precisare ulteriorimente Michelle, pubblicato una loro foto recente insieme.