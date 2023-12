Chiara Ferragni, la pesante truffa ai suoi danni: ecco cosa sta girando sui social

La questione del pandoro firmato da Chiara Ferragni è la notizia che più di tutte ci sta accompagnando in questi giorni che precedono Natale 2023: dopo la multa ricevuta dall'Antitrust spunta una sorta di truffa che la vede protagonista suo malgrado, con la diffusione di una tremenda fake news ma anche di un vero e proprio clickbait fraudolento. Ma di cosa si tratterà mai? Andiamo a scoprirlo insieme (e anche a vedere come fare per difendersi).

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben